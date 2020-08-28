واشنطن ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الحالي، أكد الرئيس ترامب وعده بسحب القوات الأمريكية التي ما زالت في العراق.

قال مسؤول أمريكي الجمعة إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بتخفيض القوات.

كانت الولايات المتحدة قد نشرت حوالي 2500 جندي في العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول تنظيم الدولة الإسلامية بمفردها.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة ستخفض تواجدها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلب للتعليق.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الحالي، أكد الرئيس ترامب وعده بسحب القوات الأمريكية التي ما زالت في العراق.

