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واشنطن ستدعو السعودية وقطر ومصر لعدم إبرام صفقات سلاح روسية

واشنطن ستدعو السعودية وقطر ومصر لعدم إبرام صفقات سلاح روسية
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