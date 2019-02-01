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واشنطن ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع روسيا

واشنطن ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع روسيا
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