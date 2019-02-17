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واشنطن ستوقف دعمها لقوات سوريا الديمقراطية إذا تحالفت مع الأسد

واشنطن ستوقف دعمها لقوات سوريا الديمقراطية إذا تحالفت مع الأسد
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