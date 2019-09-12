واشنطن: سياسة حزب الله تعرقل وقف اطلاق النار مع اسرائيل

حمل مساعد وزير خارجية أمريكا ديفيد شينكر حزب الله مسؤولية وقف اطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل" وقال ان الحزب يستقدم المزيد من الأسلحة المتطورة، وهذا مثير للقلق" على حد قوله.

وأكد في حديث أدلى به لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية ونشرته اليوم الخميس: أن "الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات على الأفراد الذين يدعمون حزب الله مهما كان دينهم وانتماؤهم".

وبدأ شينكر حديثه الذي أدلى به في السفارة الأمريكية في عوكر شمال شرق بيروت، عن المهمة الأولى له خلال جولته، أي المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فقال: "لا يمكننا الحديث اليوم عن وضع المفاوضات، لأننا ما زلنا نتفاوض على المفاوضات، فهناك اقتراح وإطار لها. وعندما توافق الحكومة اللبنانية على هذه المفاوضات، ستبدأ عندها".

وتمنى "أن يتمكن لبنان من التوصل إلى اتفاق مشترك مع جيرانه حتى يتمكن من الاستفادة من المخزون الطبيعي في المنطقة البحرية"، مفترضا أن يكون التأخير في الاتفاق "متعلقا بقرار سياسي لا يستطيع القادة اللبنانيون اتخاذه"، ورفض التكهن بأن يكون حزب الله هو السبب، واصفا المفاوضات بأنها "صعبة ومعقدة".

وإذ لم يستبعد التفاوض مع إيران، لم ير "أي أمل أو ميل لدى بلاده للتفاوض مع حزب الله. ورفض عودة السوريين إلى بلادهم، وقال إنه "لا يمكن لوم (داعش) على تهجيرهم".

والتقى شينكر في أول زيارة له إلى لبنان رئيس الجمهورية ميشال عون، وأطلعه على طبيعة مهمته في لبنان وعدد من دول المنطقة، كما التقى رئيس الحكومة سعد الحريري بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد.

وأمل عون خلال اللقاء باستئناف الولايات المتحدة وساطتها لترسيم الحدود في الجنوب من حيث توقفت، مشددا على التزام لبنان بالقرار 1701 فيما تخرقه إسرائيل، معتبرا أن أي تصعيد من قبلها سيؤدي إلى إسقاط حالة الاستقرار في المنطقة الحدودية.



إلى ذلك، وزعت السفارة الأمريكية في لبنان، بعد لقاء شينكر مع الحريري، بيانا قالت فيه إن "شينكر جدد بعد لقاء الحريري التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته".

ولفت البيان إلى أن "شينكر يقوم بجولة في المنطقة، تتضمن لبنان والعراق وتونس والسعودية والأردن، بهدف تأكيد أهمية العلاقات الثنائية والتزام الولايات المتحدة العميق بمواصلة العمل مع شركائها والحلفاء على الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".