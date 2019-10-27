واشنطن: سيتم التخلص من اشلاء البغدادي بشكل ملائم

قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الأحد، أنه سيتم التخلص بشكل ملائم من اشلاء زعيم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش ) ابو بكر البغدادي، الذي قتل خلال عملية للقوات الاميركية غرب سوريا.

وأضاف أنه يتوقع اتباع نفس النهج الذي استخدم مع جثمان أسامة بن لادن في 2011 . وأُلقي زعيم تنظيم القاعدة في البحر بعد تشاور المسؤولين الأمريكيين مع خبراء في القانون والشريعة الإسلامية.

وقال أوبراين إن نتيجة الحمض النووي للبغدادي تأكدت في الساعات الماضية، مضيفا ان أن عملية قتله أعطيت اسم الرهينة السابقة "كايلا مولر".

وأكد مسؤول أميرك، الأحد، أن عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي نفذت من قاعدة جوية غرب العراق.

وقال إن مسؤولي المخابرات والأمن في العراق ساهموا في نجاح عملية تصفية البغدادي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر، بأن بقايا جثة البغدادي بعد تفجير نفسه نُقلت إلى قاعدة "عين الأسد" العراقية، وأن الطائرات الثماني التي استهدفت البغدادي خرجت من مطار صرين في ريف مدينة عين العرب وحلقت فوق الحدود السورية التركية عبر جرابلس والراعي إلى منطقة العمليات.

كيف قتلت الولايات المتحدة البغدادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي خلال هجوم شُن أثناء الليل بقيادة القوات المسلحة الأمريكية في سوريا.

وفيما يلي وصف للهجوم طبقا لترامب الذي سرد بشكل غير معتاد التفاصيل خلال كلمة وجهها من البيت الأبيض:

*قال ترامب إن الولايات المتحدة بدأت في تلقي معلومات مخابرات عن مكان البغدادي قبل شهر تقريبا ومن بينها بعض المعلومات "المفيدة" من الأكراد. واستطاع مسؤولو المخابرات الأمريكية تحديد مكانه على وجه الدقة قبل أسبوعين في حين أصبح ترامب نفسه على علم بالهجوم المزمع قبل ثلاثة أيام. وفي إطار الخطة كان على الولايات المتحدة ضمان الحصول على إذن من روسيا للطيران فوق مجالها الجوي. وقال ترامب إن البيت الأبيض لم يبلغ روسيا بطبيعة العملية ولكنه أبلغ المسؤولين الروس إنهم "سيعجبون" بها.

*وعاد ترامب إلى البيت الأبيض يوم السبت في نحو الساعة 4.30 مساء بالتوقيت المحلي(10.30 مساء بتوقيت سوريا) بعد مباراة للجولف في فرجينيا وذلك طبقا لجدول مواعيده الرسمي. وقال ترامب إنه عقد اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في نحو الساعة الخامسة مساء ضم نائبه مايك بنس ووزير الدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ومسؤولين آخرين في المخابرات.

*وقال ترامب إنه بعد لحظات من تجمعهم أقلعت ثماني طائرات هليكوبتر من قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط لم يكشف النقاب عنها حاملة عسكريين أمريكيين وكلابا مدربة تابعة للجيش. ويتبع هؤلاء الأفراد قوة دلتا وهي إحدى وحدات القوات الخاصة الأمريكية التي تركز بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب وغالبا ما يتم إرسالها لاعتقال أهداف ثمينة. وأبلغ مسؤول أمريكي رويترز أن العملية شُنت من قاعدة جوية في غرب العراق. وقال ترامب إن طائرات وسفنا حربية دعمت العملية البرية التي جرت في منطقة إدلب بسوريا. وكان الجنود الأمريكيون مزودين أيضا بروبوت تابع للجيش ولكن لم يتم استخدامه في نهاية الأمر.

* وقال ترامب إنه لدى الاقتراب من مجمع البغدادي تعرضت الطائرات الهليكوبتر لإطلاق نار ولكن القوات الأمريكية تمكنت بشكل سريع من وقف الهجوم المضاد والهبوط بسلام. وأضاف أن القوات دخلت المبنى خلال ثوان بتفجير الجدران بسبب تأكدها من أن البوابة الرئيسية للمجمع كانت مفخخة. وقال "كنا نتلقى تقارير كاملة دقيقة بدقيقة".

*وقال ترامب إن القوات الأمريكية طهرت المجمع بسرعة "إما باستسلام الناس أو إطلاق النار عليهم وقتلهم". وتم إخراج 11 طفلا سالمين وتم تسليمهم لرعاية طرف ثالث امتنع الرئيس عن كشف النقاب عنه. واعتقل الجنود الأمريكيون عدة مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية وسجنوهم فيما بعد.

*فر البغدادي إلى منطقة تحت أرض المجمع ثم إلى نفق ومعه ثلاثة من أولاده. وقال إسبر لمحطة (سي.إن.إن) يوم الأحد إن القوات الأمريكية طلبت من البغدادي تسليم نفسه ولكنه رفض. وقال ترامب إن البغدادي كان "يبكي ويصرخ" أثناء ملاحقه الكلاب له في نفق مسدود وقام بتفجير سترته الناسفة مما أدى إلى مقتله وأولاده وانهيار النفق. ولم يصب أي عسكري على الرغم من إصابة أحد الكلاب بجروح بالغة.

*ونظرا لتشوه جثة البغدادي من جراء التفجيرات استخدمت القوات الأمريكية اختبار الحمض النووي في نفس الموقع للتأكد من هويته خلال 15 دقيقة تقريبا. وقال ترامب "نتائج التحليل أعطت تحديدا مؤكدا وفوريا وإيجابيا تماما لهويته. كان هو". وقال أوبراين لمحطة(إن.بي.سي نيوز) يوم الأحد " كنا في غرفة العمليات . واتصل بنا قائد المهمة وقال بالتأكيد بنسبة 100 في المئة فزنا بالجائزة الكبرى".

*وواصل الجنود تفتيش المجمع وأخذوا "مواد حساسة للغاية" من بينها معلومات عن نشأة تنظيم الدولة الإسلامية وخططه في المستقبل. وفي المجمل ظلت القوات الأمريكية في المجمع ساعتين تقريبا قبل عودتها جوا من نفس الطريق الذي جاءت منه.

*وقال أوبراين إنه سيتم "التخلص بشكل ملائم" من أشلاء البغدادي وأضاف أنه يتوقع اتباع نفس النهج الذي استخدم مع جثمان أسامة بن لادن في 2011 . وأُلقي زعيم تنظيم القاعدة في البحر بعد تشاور المسؤولين الأمريكيين مع خبراء في القانون والشريعة الإسلامية.

