برلين ترفض طلبا اميركيا للانضمام لفريق حماية هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفض برلين المشاركة في استراتيجية الضغط الأمريكية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وجاء في بيان الخارجية اليوم الثلاثاء : "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لحلفائها ومنهم ألمانيا رؤيتها لمهام حماية الملاحة في الخليج، وطلبت المشاركة في المهمة، الحكومة الألمانية علمت بهذه الخطط لكنها لم تعط وعودا بشأنها".

كما نص البيان : "نحن على تواصل مكثف بفرنسا، وبريطانيا، لكن الانضمام للاستراتيجية الأميركية بشأن زيادة الضغط في المنطقة ليس ضمن خططنا"

وأشارت الخارجية إلى أن الأولوية حاليا لابد أن تعطى لخفض التوتر، وللجهود الدبلوماسية، بدلا عن نشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.

وقدمت السفارة الأمريكية في برلين، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا الى ألمانيا تدعوها للانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران والتصدي للاعتداءات الإيرانية.

وقالت متحدثة باسم السفارة “طلبنا رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية. أكد أعضاء الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حرية الملاحة… سؤالنا هو: من سيحميها؟”.

وأكد متحدث باسم السفارة التصريحات التي أوردتها في البداية وكالة الأنباء الألمانية.