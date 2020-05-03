واشنطن: "عدد هائل من الأدلة" على خروج كورونا من مختبر ووهان

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد، ان هناك "عددا هائلا من الأدلّة"، على أن مصدر وباء "كوفيد 19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال بومبيو لشبكة "إيه بي سي" إن "هناك عددا هائلا من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.

وتزايدت انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدور الصين في الوباء الذي أصاب نحو 3,5 ملايين شخص وأودى بأكثر من 240 ألفا حول العالم. وأصرّ ترامب على أن بكين أخفت معلومات مهمّة بشأن تفشي الفيروس وطالب بمحاسبتها.

وذكرت تقارير إخبارية أن ترامب أوكل جواسيس تابعين للولايات المتحدة، مهمة التوصل إلى مصدر الفيروس، الذي تم تحميل مسؤولية تفشيه لسوق في ووهان تبيع حيوانات غريبة كالخفافيش للأكل. ويُعتقد الآن أن كورونا المستجد قد يكون تسرّب من مختبر قريب يجري أبحاثا مرتبطة بالفيروسات.

وأوضح بومبيو، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، لشبكة "أيه بي سي"، أنه يتفّق مع تصريح مجتمع الاستخبارات الأميركية الذي ينسجم مع "التوافق العلمي الواسع بشأن مسألة أن الفيروس المسبب لكوفيد 19 ليس من صنع البشر ولا معدلا جينيا".

لكنه ذهب أبعد من ترامب، مشيرا إلى "عدد هائل من الأدلة المهمة" على أن مختبر ووهان هو مصدر الفيروس. وقال "أعتقد أن بإمكان العالم بأسره أن يرى الآن ويتذكر أن لدى الصين تاريخا في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير".

ورأى أن المحاولات الصينية للتقليل من أهمية الفيروس ترقى إلى "محاولة شيوعية كلاسيكية للتضليل. تسبب ذلك بخطر هائل". وتابع "الرئيس ترامب واضح جدا (في ما قاله): سنحاسب المسؤولين".

