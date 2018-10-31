واشنطن: على السعودية والامارات وقف الهجوم على اليمن

تسبب النزاع اليمني بأسوأ أزمة إنسانية في العالم

طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إلى وقف كل الغارات الجوية "في المناطق المأهولة".

ونقل بيان اعلامي عن الوزير الاميركي قوله : "حان الوقت الآن لوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وغارات الطائرات المسيّرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية". وتابع: "وبالتالي فإن الغارات الجوية للتحالف (العربي) يجب أن تتوقف في كل المناطق المأهولة في اليمن".

وتسبب النزاع اليمني بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين، حسب الأمم المتحدة.

كما دعا وزير الخارجية إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات حول اليمن في "دولة ثالثة"، وذلك من أجل وضع حد للنزاع المسلح وإنشاء منطقة خالية من السلاح.

وقال بومبيو: "لابد أن تبدأ مشاورات حقيقية تحت (رعاية) المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث في نوفمبر في دولة ثالثة، وذلك لتنفيذ تدابير بناء الثقة والتعامل مع قضايا بينها إخلاء الحدود من السلاح".

وتدخّل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.