المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

واشنطن قد توقف استعدادات تسليم أف-35 لتركيا

واشنطن قد توقف استعدادات تسليم أف-35 لتركيا
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 