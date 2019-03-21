واشنطن قد توقف استعدادات تسليم أف-35 لتركيا

قال مسؤولون أمريكيون الخميس أن الولايات المتحدة "قد توقف قريبا الاستعدادات الخاصة بتسليم طائرات أف-35 المقاتلة لتركيا"، في إشارة قوية واشنطن على أن أنقرة لا يمكن أن تحوز تلك الطائرة المتطورة ونظام الدفاع الصاروخي إس-400 الروسي في الوقت ذاته.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن "تدرس وقف الخطوات الجارية حاليا لإعداد تركيا للحصول على طائرات أف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن".

وذكرت الوكالة أن واشنطن "تقترب من مرحلة فارقة في مواجهة مستمرة منذ سنوات مع تركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، بعدما فشلت حتى الآن في إقناع الرئيس رجب طيب أردوغان بأن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية سيقوض أمن طائرات أف-35".

وأشارت كاتي ويلبارجر القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي الأمريكي إلى أن "إس-400 كمبيوتر وأف-35 كمبيوتر، لا يمكنك توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بذلك التابع لخصمك وهذا بالأساس ما سنفعله".

وأضافت: "هناك قرارات تصدر باستمرار بشأن الأشياء التي يجري تسليمها تحسبا لحيازتهم الطائرات في نهاية المطاف".

وتابعت "إذن هناك أمور كثيرة سارية يمكن إيقافها لكي نبعث بإشارات إليهم بأننا جادون"، دون الخوض في تفاصيل تلك الإجراءات.

إلا أن مسؤولا أمريكيا آخر قال لرويترز إن من تلك التدابير أن تبحث الولايات المتحدة عن مواقع بديلة لمستودع للمحركات في تركيا حيث يوجد مستودع لإصلاح محركات أف-35 بمدينة اسكي شهر غربي البلاد، مضيفا أن "البدائل المحتملة ستكون على الأرجح في غرب أوروبا".

وكان البنتاغون أعلن الأسبوع الماضي عن موعد تسليم تركيا مقاتلتين جديدتين من طراز "F-35A"، لتضافا إلى الأسطول الجوي التركي.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم مكتب برنامج الطائرات الهجومية المشتركة (JSF) التابع للبنتاغون الأمريكي، جو ديلافيدوفا، الذي قال إن الموعد سيكون في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وأوضح أن التحضيرات الأخيرة جارية لإرسال المقاتلتين الجديدتين إلى قاعدة لوكا الجوية في ولاية تكساس الأمريكية، لإجراء التدريبات اللازمة.