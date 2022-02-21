واشنطن: قد نوقع على الاتفاق النووي ونرفع العقوبات عن ايران خلال يومين

كشفت تقارير اعلامية غربية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن العودة للاتفاق النووي الإيراني قد تكتمل في فيينا في غضون اليومين المقبلين فيما شددت السعودية على ان اي اتفاق يجب ان يراعي احتياجات المنطقة

توافق خلال يومين

وافادت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تقترب من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، "على الرغم من أن المفاوضين لا يزالون يتجادلون بشأن المطالب النهائية من طهران، بما في ذلك نطاق تخفيف العقوبات".

وأوضح مسؤولون مشاركون في المحادثات أن "اتفاقا قد يكتمل في فيينا في غضون اليومين المقبلين".

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، إلى أن "الاتفاق سيعيد فرض قيود مشددة ولكن مؤقتة على برنامج إيران النووي، وفي المقابل، سيتم تعليق العقوبات الأمريكية التي أدت إلى جمود معظم التجارة الدولية مع إيران".

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت، اليوم الاثنين، أن المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا حققت تقدما كبيرا

الموقف السعودي

على صعيد متصل قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، إن بلاده تتطلع لدور الاتحاد الأوروبي بشأن أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في تصريحات خاصة لـقناة "العربية"، أن ما يهم المملكة هو أن يكون الاتفاق النووي مع إيران منطلقا لمعالجة قضايا المنطقة، مشيرا إلى الدور الهام للاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "عرضنا على أوروبا المساهمة في خطط النهضة بالمنطقة معربًا عن أمله أن تحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالحوار والدبلوماسية".

فيما قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيبلغ السعودية بنتائج مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى، مشددا على أن أمن الخليج مهم بالنسبة لدول الاتحاد، مشيرا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث أوروبي للخليج قريبا.