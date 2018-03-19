واشنطن قلقة بشدة من الأحداث في مدينة عفرين

ارشيف

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة "قلقة بشدة" من الأحداث في مدينة عفرين التي يهيمن عليها الأكراد في شمال غرب سوريا حيث هرب معظم السكان فيما يبدو في ظل تهديد بهجوم من تركيا.

وقالت الخارجية في بيان "تدعو الولايات المتحدة كل الأطراف المعنية التي تعمل في شمال غرب (سوريا) بما في ذلك تركيا وروسيا والنظام السوري للسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية".

وذكرت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة "لا تعمل" في منطقة عفرين وأنها "قلقة بشدة بسبب التقارير التي وردت من مدينة عفرين في الساعات الثماني والأربعين الماضية".