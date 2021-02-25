واشنطن قلقة حيال قيام ماليزيا بترحيل مهاجرين قادمين من ميانمار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأربعاء، إن ترحيل ماليزيا لمهاجرين من ميانمار رغم قرار من المحكمة العليا بالبلاد بوقف ذلك، “أمر مقلق”، داعيًا دول المنطقة إلى عدم القيام بذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها برايس، خلال المؤتمر الصحافي اليومي له، ردًا على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها ماليزيا بخصوص المهاجرين القادمين من ميانمار.

وأوضح متحدث الخارجية أن ميانمار تشهد منذ الانقلاب العسكري الذي وقع مطلع فبراير/شباط الجاري حالة من الفوضى، مضيفًا “ونحن نعرب عن قلقنا لقيام السلطات في ماليزيا بترحيل المهاجرين القادمين من هناك رغم قرار بوقف ذلك صادر من المحكمة العليا بالبلاد”.

وأضاف برايس قائلا “ندعو جميع دول المنطقة التي ترغب بإعادة المهاجرين القادمين من ميانمار لوقف ذلك حتى يقرر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما إذا كانت لديهم أية مخاوف بشأن سلامتهم إذا عادوا أم لا”.

وأشار أن جيش ميانمار لديه تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، لافتًا أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة الأقليات التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية.

تجدر الإشارة أن إدارة الهجرة الماليزية كانت قد أعلنت بوقت سابق أنها تعتزم وبالتعاون مع البحرية الميانمارية ترحيل 1200 مواطن من ميانمار منهم من ليست لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول، ومن انتهت صلاحية تأشيرتهم، ومن يستخدمون التأشيرات السياحية لأغراض مختلفة.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية ماليزيا إلى التخلي عن هذا القرار.

وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور قد قررت بوقت سابق وقف مؤقت لترحيل المهاجرين القادمين من ميانمار، ورغم ذلك أعادت السلطات في البلاد جزءًا منهم. (الأناضول)