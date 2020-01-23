واشنطن لا ترى تصاعدا في أنشطة داعش في سوريا والعراق

قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تشهد تصاعدا في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق بعد أسابيع من ضربة بطائرة أمريكية مسيرة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وقال جيفري للصحفيين إن عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة توقفت في العراق مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب حاليا على حماية القوات وإن محادثات تجرى مع حكومة بغداد بشأن سبل المضي قدما بعد أن صوت البرلمان العراقي بالموافقة على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

