واشنطن للرياض: قضية خاشقجي ما تزال ملتهبة

حذرت واشنطن القيادة السعودية من ان قضية الاعلامي جمال خاشقجي ما تزال قائمة في مؤشر جديد على ان حصة الابتزاز بهذه القضية لم ينته بعد

وقال مسؤول اميركي ردا على "تقاعس" ادارة دونالد ترامب في القضية "الرسالة الموجهة للمملكة هي أن القضية لا تزال ”ساخنة جدا“ و“أن عليهم أن يأخذوا الأمر بجدية“.

ونقلت رويترز عن المسؤول الاميركي قوله ”ستزداد الحساسيات مع اقتراب الذكرى... من مصلحة الجميع تحقيق تقدم ملموس بحلول ذلك الحين“. كان السناتور الديمقراطي كريس ميرفي قد اتهم الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع ”بغض الطرف“ عن قضية مقتل خاشقجي. وقال المسؤول الكبير بالإدارة الأمريكية إن الإدارة تؤكد للسعوديين أن الجدل سيستمر ما لم تحاسب أحدا بوضوح.

ووصلت التركية خديجة جنكيز الى الولايات المتحدة والقت كلمة في الكونغرس تحرض على القيادة السعودية داعية الى اتخاذ العقوبات على المسؤولين السعوديين

وكثف أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونجرس، يستشهدون بقرائن تشير إلى وجود دور لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واقعة القتل ويتملكهم الغضب من سقوط ضحايا مدنيين في الحملة الجوية السعودية باليمن، من جهودهم لمنع ترامب من إتمام صفقات أسلحة مع المملكة.

وخاشقجي كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست وكان يحمل إقامة بالولايات المتحدة ومن منتقدي الأمير محمد بن سلمان. وقد اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول. وحوكم 11 سعوديا مشتبها به خلال إجراءات اكتنفتنها السرية، لكن لم تنعقد إلا بضع جلسات منذ يناير كانون الثاني.