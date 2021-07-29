واشنطن: لن نستمر في التفاوض مع ايران

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني “لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية”، لكنه أضاف أن واشنطن “على استعداد تام” لمواصلة المحادثات.

وقال بلينكن خلال زيارة إلى الكويت الخميس: “نحن متمسكون بالدبلوماسية، لكن هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية… سنرى ما إذا كانت إيران مستعدة لتتخذ القرارات اللازمة، ونحن على استعداد تام للعودة إلى فيينا لمواصلة المفاوضات”.

وأضاف: “الكرة في ملعب إيران”.

وتبدو المفاوضات متعثرة حتى تسلم الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي مهامه مطلع آب.

ورئيسي من المحافظين المتشددين لكنه عبّر عن تأييده للمحادثات النووية، معتبراً أن على إيران أن تضع حدا للعقوبات الأميركية.

وانتقد معسكر المحافظين المتشددين مراراً روحاني على خلفية اتفاق 2015.

وتجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع إيران، من خلال الدول الأطراف الأخرى في الاتفاق الدولي الذي منح إيران تخفيفا للعقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.



لكن الاتفاق تعرض لانتكاسة في 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه بشكل أُحادي وأعاد فرض عقوبات على إيران.

ورداً على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتباراً من العام 2019، بالتراجع تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.