ما زالت القضايا التجارية عالقة بين البلدين

قال البيت الأبيض يوم الجمعة بعد محادثات تجارية استمرت ثلاثة أيام مع مسؤولين صينيين بواشنطن إن المفاوضات "حققت تقدما في العديد من القضايا الرئيسية" ولكن " ما زال هناك قدر كبير من العمل" يتعين القيام به.



وقال بيان لسارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين" سيظلون على اتصال مستمر لحل القضايا المعلقة".

رويترز