واشنطن: محادثات الاتفاق النووي بلغت "نقطة حاسمة"

اعلن مصدر اميركي مسؤول أن "الشهر الماضي كان الأكثر كثافة للمحادثات النووية بين ايران والدول الاوربية حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للخطة حتى الآن".

المرحلة بحاجة الى قرارات سياسية

ونقلت قناة الحرة الاميركية عن مصدر في الخارجية ان أنه "رغم التقدم المحرز، فإن المحادثات مع إيران حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وصلت إلى نقطة حاسمة". وكشفت المتحدة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن "اتفاقا يعالج المخاوف الأساسية لجميع الأطراف يلوح في الأفق".

ولكنها استطردت قائلة إنه" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل علينا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة". وشددت على أن "الجميع يعلم أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية التي تتطلب قرارات سياسية".

8 جولات نووية

وبعد ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، ما زالت هناك خلافات حول سرعة ونطاق رفع العقوبات عن طهران، بما في ذلك مطلب إيران بضمانات أميركية بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أخرى، وكيف ومتى سيعاد فرض القيود على أنشطة إيران النووية.

وانسحبت واشنطن في عهد دونالد ترامب، أحادياً من الاتفاق العام 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران، التي ردّت بعد عام تقريبا بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.