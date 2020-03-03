واشنطن مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة وترسل مساعدات للشعب السوري

إضافة الى ذلك، قالت واشنطن انها تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.

قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وأضاف جيفري للصحفيين "تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي. معظم الجيش يستخدم عتادا أمريكيا. سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه".

وعلى نحو منفصل، قال السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي إن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.

وفي سياق متصل، قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة سترسل مساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين دولار للشعب السوري.

وأضافت أن بلدها يؤيد بشدة توصية صادرة عن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا عند تل أبيض لتوصيل المساعدات والدواء.

وقال مسؤول عن الإغاثة بالأمم المتحدة الثلاثاء إن الاحتياجات طغت على الموارد في عمليات الإغاثة لتلبية احتياجات نحو مليون شخص فروا من القتال الأخير في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في حين تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا بتكثيف جهود الإغاثة.

وفي حين تقاتل القوات الحكومية السورية معارضين مدعومين من تركيا في إدلب، زار مسؤولون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إقليم هاتاي التركي الحدودي لمتابعة جهود التعامل مع واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في الحرب الدائرة في سوريا منذ تسع سنوات.

وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن المنظمة الدولية تزيد مساعداتها بعد أن اتفقت مع السلطات التركية على مضاعفة عدد الشاحنات التي ترسلها عبر الحدود إلى مئة شاحنة يوميا.

وقال لوكوك للصحفيين عند نقطة شحن إمدادات الأمم المتحدة في منطقة ريحانلي التركية "الاحتياجات طغت على الموارد في عملية الإغاثة هذه، نحتاج للمزيد من كل شيء. وأول شيء المال".

وأضاف أن عدد النازحين ارتفع إلى 980 ألفا أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعانون الآن من الافتقار للمأوى والصرف الصحي في مناطق قرب الحدود التركية.

وقال لوكوك إن هناك حاجة لمليار دولار سنويا للإبقاء على عمليات الإغاثة لنحو مليوني شخص في منطقة إدلب مشيرا إلى نقص الخيام.

وأعلنت كيلي كرافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة والتي تتفقد كذلك جهود الإغاثة عن تقديم 108 ملايين دولار إضافية لتمويل العمليات.

وقالت للصحفيين "المساعدات الإنسانية مجرد استجابة لكن الحل هو وقف فوري لإطلاق النار".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال زيارة لأنقرة إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لسوريا بقيمة 89 مليون جنيه استرليني (114 مليون دولار) جزء منها لإدلب.

وتصاعد القتال في إدلب في الأيام القليلة الماضية مع تكثيف العمليات العسكرية التركية بهدف التصدي لتقدم القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا في آخر معقل للمعارضين بشمال غرب البلاد.

