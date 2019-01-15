واشنطن: موسكو تنتهك المعاهدات النووية

الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك صارخ للمعاهدة النووية

اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، روسيا "بانتهاك صارخ" لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، الأمر الذي يزيد من احتمال أن تنفذ واشنطن تهديداتها بالتخلي عن المعاهدة على أساس هذه الاتهامات.

وقالت مساعدة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، أندريا ثومبسون، إن الاجتماع الذي عقد في جنيف بهدف حل الخلافات حول المعاهدة "كان مخيِّبا للآمال، لأنه من الواضح أن روسيا لا تزال تنتهك المعاهدة بصورة صارخة".