واشنطن هددت فلسطين ان هي طلبت العضوية الكاملة في الامم المتحدة

هددت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن السلطة الفلسطينية من التقدم بطلب لمجلس الأمن لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، وهو ما يتعارض من سياسة حليفتها اسرائيل وتوعدت الفلسطينيين باستخدام حق الفيتو

ياتي الموقف الاميركي ليناقض التصريحات التي يطلقها البيت الابيض بشكل مستمر من تمسكة بحل الدولتين وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية

وكشف موقع "واللا" العبري ان التهديد الاميركي جاء بعد تحركات قام بها السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قبل أسابيع قليلة تضمنت محادثات هادئة مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك بشأن تصويت محتمل على قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالموقف الاميركي فقد ناقش الفلسطينيون القضية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية فأبدوا تحفظات شديدة وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى أي تقدم سياسي، مضيفين أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو إذا طرحت القضية للتصويت.

وتمكن الفلسطينيون في نوفمبر 2012، من الحصول على دولة مراقب وليست عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.

ومنذ ذلك الحين، حاول الفلسطينيون عدة مرات الحصول على تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قبولهم كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 صوتا مطلوبا لإجراء تصويت على هذه القضية.

ويصل مسؤول الملف الإسرائيلي الفلسطيني في الخارجية الأمريكية، هادي عمار، اليوم الثلاثاء في زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسيكون موضوع التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة أحد المواضيع الرئيسية التي سيناقشها مع أبو مازن.