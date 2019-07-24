واشنطن وانقرة تجددان التزامهما بتحقيق تقدم سريع بشأن منبج السورية

جددت واشنطن وأنقرة الاربعاء، التزامهما بتحقيق تقدم سريع وملموس على صعيد خارطة الطريق المتفق عليها بشأن مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا، بحسب ما اعلنت السفارة الاميركية في تركيا.

وعقد جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا محادثات في أنقرة هذا الأسبوع بخصوص خطط إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا وتطورات خارطة الطريق الخاصة بمنبج الواقعة إلى الغرب من المنطقة المزمعة.

وقال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في وقت سابق إن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة لا ترضي تركيا.

وقال بيان للسفارة الأمريكية إن جيفري عقد اجتماعات إيجابية وبناءة مع مسؤولين أتراك، وأضاف أن الجانبين ناقشا مقترحات تفصيلية لتعزيز أمن تركيا على طول حدودها الجنوبية.

