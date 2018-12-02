واشنطن وبكين.. "هدنة 90 يوما" في الحرب المهلكة

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق، خلال قمة جمعته بنظيره الصيني شي جينبينغ، في بوينوس آيرس السبت، على أن يرجئ لمدة 90 يوماً تنفيذ قراره بزيادة الرسوم الجمركية على نصف الواردات الصينية.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ القرار، الذي كان من المفترض أن يرفع اعتباراً من الأول من يناير الرسوم الجمركية من 10% إلى 25%، على ما قيمته 200 مليار دولار سنوياً من الواردات الصينية، تم إرجاء تنفيذه لمدة 90 يوما، إفساحاً في المجال أمام توصل البلدين لاتّفاق ينهي الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وجاء في البيان إنّه "إذا لم يتوصّل الطرفان في نهاية هذه المدّة إلى اتّفاق فإنّ الرسوم الجمركية ستُرفع من 10% إلى 25%"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وكان الاجتماع بين الرئيسين منتظراً بشدّة، بسبب تأثيراته المحتملة على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.