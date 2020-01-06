واشنطن وكندا تحذران رعاياهما من هجوم صاروخي محتمل على اسرائيل

أصدرت السفارتان الاميركية والكندية في إسرائيل الاثنين، تحذيراً لمواطنيهما من هجوم صاروخي محتمل على إسرائيل، في أعقاب التوتر بين إيران وأمريكا بعد مقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن “سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل أرسلت تحذيرا للمواطنين الأمريكيين، بإمكانية وقوع هجوم صاروخي على إسرائيل”.

وطلبت السفارة الأمريكية من رعاياها المتواجدين في إسرائيل والضفة الغربية، بأن يكونوا على يقظة تامّة عند سماع صافرات الإنذار وإتباع التعليمات.

وجاء التحذير الأمريكي، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب اغتيال قاسم سليماني، وعدداً من قيادات ميليشيا الحشد الشعبي في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، نهاية الأسبوع الماضي.

وتتوقع الولايات المتحدة وإسرائيل، تعرض أهداف في إسرائيل للقصف من قبل أذرع إيران في المنطقة، سيما ميليشيا حزب الله في لبنان، والفصائل الفلسطينية المرتبطة بإيران في قطاع غزة.

وقبل يومين، اصدرت السفارة الكندية في تل ابيب تحذيرا لرعاياها من السفر الى المنطقة، بسبب ان "الوضع الامني قد يسوء دون ادنى انذار" ودعتهم الى الحيطة.

وكانت إسرائيل قد وجهت تحذيرات للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من مغبة إطلاق صواريخ على إسرائيل في إطار الرد على اغتيال قاسم سليماني، الذي كان مسؤولاً عن بناء وتطوير القدرات الصاروخية لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

