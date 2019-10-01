واشنطن: 128 الف معتقل في سجون الاسد

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة (30 أيلول/ سبتمبر 2019) النظام السوري "بالإفراج عن المعتقلين" في سجونه، مقدرةً عددهم بنحو 128 ألف سجين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول غربي عن هذا العدد من السجناء في سوريا. وأعلنت كيلي كرافت خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص للنزاع السوري "نحو 128 ألف سوري لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي. هذه الممارسة غير مقبولة وعلى نظام الأسد إطلاق سراحهم". ودعت كذلك إلى السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى السجون في سوريا.

ومنذ بدء النزاع في عام 2011 الذي أسفر عن مقتل 370 ألف شخص، أصدر الرئيس السوري أكثر من عفو عن السجناء، خصوصاً عامي 2014 وفي 2018، وفي منتصف أيلول/سبتمبر. بيد أن النشطاء يقللون من شأن مراسيم العفو هذه قائلين إنها لا تشمل السجناء لأسباب سياسية.