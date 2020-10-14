والثالث قريبا.. بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثانٍ ضد كورونا

نقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين القول إن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا يعمل على تطويره مركز "تشوماكوف" الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا، طوره مركز «فيكتور» الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وهنأ بوتين خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون الرسمي، العلماء على الموافقة على اللقاح الجديد، الذي طوره معهد فيكتور في سيبيريا واستكمل المراحل المبكرة من التجارب البشرية الشهر الماضي.

وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي "يجب علينا زيادة إنتاج اللقاحين الأول والثاني"، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف «نواصل التعاون مع شركائنا الأجانب وسنروج للقاحنا في الخارج».

وأصبحت روسيا في أغسطس (آب) أول دولة تعطي موافقة تنظيمية للقاح لكوفيد-19 وأقدمت على هذه الخطوة دون إجراء تجارب على نطاق واسع مما أثار مخاوف البعض في الأوساط العلمية على مستوى العالم.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين القول إن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا يعمل على تطويره مركز «تشوماكوف» الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا جوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار «كورونا» في روسيا، أن الحزمة الأولى من لقاح مركز «فيكتور»، والتي تضم 60 ألف جرعة، ستنتج في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن لقاح مركز «تشوماكوف» يخضع حاليا للاختبارات السريرية التي من المقرر أن تنتهي قبل مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويحمل اللقاح الروسي الأول ضد الفيروس التاجي اسم «سبوتنيك V» وطوره معهد «جاماليا» الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

