حلت والدة الشهيدة رزان النجار اليوم الجمعة مكان ابنتها الشهيدة

حلت والدة الشهيدة رزان النجار اليوم الجمعة مكان ابنتها الشهيدة في ميدان العودة شرق خانيونس.

وعن وجودها بميدان العودة في جمعية “مليونيه القدس″ ظهرت والدة الشهيدة رزان وسط الطواقم الطبية التي تعمل في اسعاف المتظاهرين.

وقالت والدة رزان خلال مقطع فيديو متداول:” رسالتي لكل الطواقم الطبية ان تستمر في عملها حتى نكمل رسالة الشهيدة رزان “.

وأضافت ” وجودي هنا .. اثبات لحقي في العودة، ورسالتي إلى الشهيدة رزان انني سأواصل ما كانت تقوم به من دعم للمتظاهرين وإسعافهم وللطواقم الطبية دعما لطواقم. وأكملت قائلة: ” انا ووالدها وأخوتها سنكمل رسالتها “.

وكانت الشهيدة رزان النجار قد استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق خان يونس، في الجمعة العاشرة للاحتجاجات في 7 يونيو الجاري.

وقال أشرف القدرة “استشهدت المسعفة رزان أشرف النجار (21 عاما) برصاص الاحتلال في شرق خان يونس حيث أصيبت برصاصة في الصدر أثناء قيامها بدورها الإنساني في إسعاف المصابين”.