والد بندر القرهدي بعد اعدام قاتله "حقي وصلني"

نشر والد الشاب السعودي بندر القرهدي تسجيل فيديو عبر تويتر الجمعة، يشكر فيه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان، بعد تنفيذ حكم الاعدام في المتهم بقتل ابنه حرقا، مؤكدا ان "حقي وصلني".

وقال طه بن محمد القرهدي اثناء كان يقف الى جانب صورة لابنه الراحل موجها خطابه الى الملك سلمان والامير محمد "حقي وصلني. جزاكم الله خيرا".

وبعد ستة اشهر من الجريمة المروعة التي شهد العالم بشاعتها، اعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الاعدام) في حق المتهم باحراق بندر القرهدي حتى الموت داخل سيارته في مدينة جدة.غربي المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان الخميس، ان حكم القتل تعزيرا تم تنفيذه في منطقة مكة بحق المتهم بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني بعد ادانته بقتل بندر بن طه بن محمد القرهدي حرقا بسكب البنزين عليه داخل مركبته واشعال النار.

ووقعت الجريمة التي وثقها تسجيل فيديو في حي الإسكان الجنوبي في جدة على ساحل البحر الاحمر.

وقال البيان أن المتهم كان يتعاطى مخدر الميثامفيتامين المعروف باسم "الشبو"، وعثر بحوزته على كمية منها، مضيفا انه تم الحكم بقتله تعزيرا لبشاعة الجريمة ولكونها تمت بالتحريق الذي "فيه تعذيب للمقتول".

6 أشهر من الحادثة حتى تنفيذ القتـ ـل تعزيرا



51 ثانية اختصر والد #بندر_القرهدي تعامل الدولة مع قاتـ ـل ابنه: بندر له أب اسمه #سلمان_عبدالعزيز، وله أخ حازم صارم اسمه #محمد_بن_سلمان، يأخذون حقي؛ والحمد لله حقي وصلني 🇸🇦



في #السعودية لا يضيع الحق pic.twitter.com/k61Tp2DNm0 — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) June 16, 2023

وكان تسجيل فيديو وثق للجريمة البشعة اظهر بندر القرهدي وهو يهيم على وجهه بعدما خرج من سيارته والنيران تلتهم جسده بينما هو يصيح "انا شسويت (ماذا فعلت)؟".

وقد فارق بندر القرهدي الحياة مباشرة متاثرا بالحروق التي اصيب بها، فيما تمكنت الشرطة من القبض على المتهم بعدها بوقت قصير.

واعتبر بيان وزارة الداخلية ان عدم قيام المتهم بركات بنجدة القرهدي "يدل على تأصيل الإجرام في نفسه".

وقال ان صدور الحكم وانفاذ ما تقرر بالقتل تعزيرا في حق بركات "يأتي بسبب بشاعة ما اقترفه وتحقيقا للعدل وردعا".

وعمل بندر القرهدي في الخطوط الجوية السعودية لمدة عشرين عاما قبل مقتله، بحسب والده، والذي قال ان القاتل كان زميله في العمل.