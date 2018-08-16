واي فاي مجاني في الإمارات

ستعمل ابتداءً من يوم 19 وحتى 23 أغسطس

أعلنت دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي "واي فاي الإمارات"، مجانا، لمدة 5 أيام عبر كافة أنحاء الدولة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة فهد الحساوي، ان هذه الخطوة تماشيا مع استراتيجية الشركة التي تهدف التواصل مع كافة سكان دولة الإمارات، قررت الشركة معايدة سكان الإمارات على طريقتها الخاصة، وذلك بتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي واي فاي الإمارات بسرعات أعلى في 400 موقعا على امتداد الدولة.

وأوضح أن هدف الشرطة من تلك الخطوة هو تمكين المستخدمين من مشاركة لحظاتهم المميزة مع أحبائهم وأصدقائهم خلال فترة العيد.

ولفت إلى أن خدمة الواي فاي، المجانية، ستعمل ابتداءً من يوم 19 وحتى 23 أغسطس الحالي، حيث ستكون الخدمة أسرع 10 مرات ودون أي تكلفة إضافية.