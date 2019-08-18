وثائقي جديد لـقناة الجزيرة يثير غضب قناة "العربية"

"عين بثينة" فيلم وثائقي أنتجته قناة الجزيرة القطرية وبثته مساء الأحد. أثار قبل بثه غضب قناة العربية السعودية، معتبرة إياه متاجرة في دماء اليمنيين.

يسلط الفيلم الضوء على معاناة أطفال اليمن بوصفهم الفئة الأكثر تضررا من "الغارات الخاطئة" التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي على أماكن المدنيين، وذلك انطلاقا من حالة الطفلة بثينة منصور الريمي، الناجية الوحيدة من قصف جوي استهدف منزل أسرتها في صنعاء يوم 26 آب/ أغسطس 2017.

ولاقت قصة الطفلة بثينة تفاعلا عالميا على كل المستويات عبر هاشتاغ "عين الإنسانية"، وصارت حركة يديها وهي تحاول فتح عينيها أيقونة دولية؛ خاصة أنها كانت في الخامسة من عمرها، وخرجت من تحت الأنقاض بأعجوبة، لتكتشف أنها فقدت جميع أفراد أسرتها في هذا القصف.

وهاجمت قناة "العربية" السعودية فيلم الجزيرة الوثائقي قبل بثه، وأكدت القناة أن الفتاة بثينة نقلت إلى الرياض وتلقت علاجها هناك على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متهمة قناة الجزيرة بمحاولة الابتزاز والمتاجرة بدماء ومعاناة اليمنيين.