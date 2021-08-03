وثق الواقعة بفيديو مدته 120 ثانية.. انتحار نجم التيك توك المصري محمد رضا !

اقدم اليوتيوبر ونجم التيك توك المصري الشهير محمد رضا على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه في منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، في واقعة مفجعة حرص على توثيق بروفة تنفيذها عبر تسجيل فيديو مدته 120 ثانية إرسله لأحد أصدقائه وحمله على حسابه في التيك توك. !.

وبحسب وسائل اعلام مصرية، فقد تبين أن محمد رضا (15 عاما) كان صنع مشنقة لنفسه داخل غرفته بمنزل أسرته من حبل مصنوع من البلاستك، وثبته في الحامل الحديدي المخصص لمروحة السقف، وشنق نفسه بواسطته.

وعثر في غرفة الطفل على هاتفه المحمول، وكان مفتوحًا على تطبيق واتساب، خلال محادثة جمعته بصديقه، تضمنت كلماتها أنه سينتحر حالًا، وأرسل له تجهيزات الغرفة لهذا الغرض.

وكشفت جهات التحقيق، أن فيديو الانتحار الموثق من نجم تيك توك مدته 120 ثانية أرسله إلى صديقه.

فريق البحث الجنائي الذي تولى التحقيق في الحادثة، تحفظ على فيديو الانتحار الذي كان يظهر جنبات الغرفة، وسرير غرفة النوم، والمشنقة المعدة من نجم «تيك توك»، وكان يستعرضها بشكل دقيق، قبل أن ينتحر في فيديو وثق فيه انتحاره، التي فوجئت بها أسرته.

وكشفت التحريات ان محمد رضا محمد البنداري، كان مع أصدقائه يوم الواقعة، وطلب من أحدهم مغادرة المكان، على ان يرسل له رسالة عبر تطبيق واتساب.

وأوضحت التحقيقات أن صديقة غادر المكان بالفعل، وبعد ساعة من الزمن، استقبل منه فيديو وهو يجهز نفسه للانتحار، بواسطة حبل معلق في سقف حجرة نومه.

ذهب صديقه مسرعا إلى منزله، وأخذ يطرق على الباب، لكن دون جدوى، فذهب إلى عم صديقه، وقال له إن محمد سينتحر، فذهبا سويا إلى الشقة، وكسرا الباب بمعاونة الجيران، ليشاهدوا محمد جثة هامدة في غرفة نومه.

وكشفت التحقيقات التي نشرتها صحيفة «الوطن» أن أسرة الشاب الراحل لم تقم باتهام أي أحد، وأضافوا أنهم تفاجأوا بانتحاره،

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.