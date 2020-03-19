وثيقة سرية من 100 صفحة تثير هلع الأمريكان من فيروس كورونا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الأربعاء، عن أن خطة وضعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) القاتل تشير أن الوباء سيستمر 18 شهرًا أو أكثر وقد يتضمن “موجات” متعددة.

جاء ذلك بحسب خطة الحكومة الفيدرالية للاستجابة للوباء، السرية التي سربتها الصحيفة المذكورة، رغم أنه وضعت علامة على المستند تؤكد إن هذه الوثيقة “للاستخدام الرسمي فقط وليس للتوزيع العام أو الإصدار.”

وذكرت الصحيفة بأن “خطة الحكومة الفيدرالية لمكافحة الفيروس حذرت صانعي السياسة الأسبوع الماضي من أن الوباء” سيستمر 18 شهرًا أو أكثر “ويمكن أن يشمل” موجات متعددة “، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عجز واسع النطاق وهذا من شأنه أن يرهق المستهلكين ونظام الرعاية الصحية في البلاد.

الوثيقة المكونة من 100 صفحة، ومؤرخة في 13 مارس/آذار 2020، حذرت من النقص المستمر, إذ أن “النقص في المنتجات قد يحدث، مما يؤثر على الرعاية الصحية ، وخدمات الطوارئ ، وعناصر أخرى من البنية التحتية الحيوية”.

ووفق الوثيقة “يشمل هذا أيضًا النقص الحاد المحتمل في المستلزمات التشخيصية والطبية (بما في ذلك [معدات الحماية الشخصية] والمستحضرات الصيدلانية) ، والتوظيف في بعض المواقع”.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الرئيس، دونالد ترامب، يمكن أن يسن قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 ، الذي تم تمريره خلال فترة الحرب الكورية ، والذي أعطى الصناعة الأمريكية قوة استثنائية لاتخاذ خطوة استثنائية لفرض إنتاج المعدات الصحية الحرجة مثل أجهزة التهوية وأجهزة التنفس والملابس الواقية.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 7 آلاف، والوفيات 100.

وحتى الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفا في 172 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. (الأناضول)