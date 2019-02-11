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وثيقة مسربة تفضح مؤامرة لسحب تنظيم كأس العالم من قطر

وثيقة مسربة تفضح مؤامرة لسحب تنظيم كأس العالم من قطر
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