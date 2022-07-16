وجه دعوة ل "إيران".. محمد بن سلمان: ملتزمون بزيادة انتاج النفط

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إيران إلى الإلتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في شؤون المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في قمة جدة للأمن والتنمية، ضرورة تعاون إيران مع دول المنطقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال محمد بن سلمان: "سبق للمملكة أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل"، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

فيديو | كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/saMGr80B5f — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022

وحول الشأن اليمني، أكد أن "المملكة دعمت جميع الجهود الرامية للوصول لحل سياسي يمني – يمني وفقا للمرجعيات الثلاث"، معبرا عن أمله في أن تؤسس قمة جدة للأمن والتنمية لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن "التحديات العالمية بسبب جائحة كورونا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي".

وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.