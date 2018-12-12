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وحدات حماية الشعب: أي هجوم تركي سيؤثر على معركتنا ضد داعش

وحدات حماية الشعب: أي هجوم تركي سيؤثر على معركتنا ضد داعش
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