وحدات من القوات الجوية المصرية تصل الإمارات للمشاركة في "زايد 3"

يواصل الجانبين المصري والإماراتي تعزيز التعاون العسكري المشترك بينهما،عبر تبادل الخبرات وتنفيذ التمارين المشتركة، حيث ينفذ البلدين في هذا الإطار تمرين "زايد 3" الذي يستمر لمدة 10 أيام.

ووصلت وحدات من القوات الجوية المصرية إلى الإمارات، للمشاركة في "زايد 3" الذي ينفذ على 3 مراحل تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات الجوية المضادة دفاعية وهجومية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، يندرج هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين زايد التي تقوم بها القوات المسلحة الإماراتية مع مصر، بغرض زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين

ويهدف التمرين إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين الإماراتي والمصري، من خلال تنفيذ التمارين المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات "التخطيط والإدارة والقيادة والسيطرة"، وتخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات للقوة الجوية المشاركة بالتمرين لكلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين العناصر المشاركة في التمرين بهدف توحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق.

ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وسوف تتخلل فعاليات التمرين العديد من التدريبات المشتركة والمناورات الجوية التكتيكية، وفق تسلسل مجريات التمرين الذي يأتي ضمن الخطط المعدة مسبقا لتطوير الجاهزية العملياتية.

وترتبط الإمارات ومصر بعلاقات راسخة في كل المجالات، وبينها التعاون العسكري الذي زادت من قوته مناورات وتدريبات بين البلدين برا وبحرا وجوا.

وتستند العلاقات بين البلدين على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل مع هذه المتغيرات بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي.

وفي إطار الأزمات التي تشهدها المنطقة، شرعت الدولتان في إجراء شراكات متواصلة في مجال التعاون العسكري، بمشاركة الجيشين في عمليات تدريب عسكرية مشتركة، وتعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المختلفة.