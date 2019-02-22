وحيدا في مواجهة الاحتلال دفاعا عن القدس

احتجاجات أخرى على سياسة تقسيم المسجد الأقصى

قد لا يبدو المشهد جديدا.. طفل فلسطيني يقذف بحجر في وجه جنود الاحتلال، لكن هذه الصورة التي التقطتها عدسة رويترز تحمل معنى آخر، أن الوقوف في وجه القمع لن يقتصر على جيل، وسيورث للأجيال المقبلة.

هذا الطفل واحد من مئات الفلسطينيين الذين تظاهروا، اليوم الجمعة، احتجاجا على سياسة الاستيطان.

ويتزامن هذا مع إحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وقطاع غزة، بينما يواجه إخوانهم قوات الاحتلال في القدس ضمن احتجاجات أخرى على سياسة تقسيم المسجد الأقصى.