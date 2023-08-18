وريثة عرش إسبانيا تبدأ تدريبات عسكرية

تبدأ وريثة عرش اسبانيا الأميرة ليونور وريثة (17 عامًا) لتدريبات عسكرية لثلاثة أعوام اعتبارًا من أغسطس المقبل، حسب ما اعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجاريتا روبليس

وقالت الوزيرة الاسبانية ان هذا الاجراء مماثل لجميع الانظمة الملكية بحيث على وريث العرش ان يكون له اطلاع وخلفية عسكرية وخدمة في القوات المسلحة

يتزامن هذا الاجراء فيما تبلغ الاميرة ليونور ابنة الملك فيليبي الكبرى الـ 18 عاما وهي الوريثة الأولى للعرش، حيث لا يوجد لها اشقاء ذكور، وصوفيا شقيقتها الوحيدة

واعلنت العائلة المالكة عن موافقتها على التدريب العسكري الذي سيكون مكثفا حيث ستلتحق الأميرة بالأكاديمية العسكرية للجيش بسرقسطة، ثم تتابع دراستها في الكليتين البحرية والجوية