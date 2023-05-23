وزارة الحج السعودية توجه تحذيرات هامة للحجاج

دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج إلى اتباع إرشادات تسهل زيارتهم وتضمن سلاسة إجراءات السفر.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أهمية معرفة الأحجام والأوزان المقبولة للأمتعة المحمولة لتجنب أي مشاكل أو تأخيرات في رحلتهم.

كما نصحت الوزارة ضيوف الرحمن بالتأكد من استيفاء جميع الوثائق الرسمية المطلوبة قبل التوجه إلى المطار.

وشددت الوزارة على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء فريضة الحج، وأن الحجاج القادمين يجب عليهم توفير تأشيرة حج سارية المفعول قبل القدوم.

تنويه: تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحجّ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/Dcn0cNro05 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 21, 2023

المتوسطات الزمنية لأداء العمرة

من جانبها، كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن المتوسطات الزمنية لأداء مناسك العمرة خلال شهر شوال لعام 1444هـ.

وأوضحت الرئاسة أن متوسط الوقت المستغرق في السعي بين الصفا والمروة هو 39 دقيقة، وأن متوسط الوقت المستغرق في التنقل من المطاف إلى المسعى هو 9 دقائق، ومتوسط الوقت المستغرق في أداء الطواف هو 46 دقيقة.

كما أشارت الرئاسة إلى أن متوسط الوقت الإجمالي لرحلة العمرة من بداية المطاف حتى نهاية السعي هو 94 دقيقة.

موعد عيد الأضحى

وفي وقت سابق، أعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى للعام 2023، حيث سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو وسيستمر حتى السبت الموافق 1 يوليو. ومن المتوقع أن تستضيف المملكة أكثر من مليوني حاج في هذا العام لأداء مناسك الحج.

