وزارة الدفاع التونسية توضح حول تجربة دواء لعلاج كورونا

أكدت وزارة الدفاع التونسية أن نتائج هذه التجربة السريرية لم تستكمل بعد.

نفت وزارة الدفاع التونسية ما تم تداوله مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي، حول نجاح تجربة استعمال دواء لعلاج كوفيد 19 بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

وأفادت الوزارة بأنه في إطار تجربة سريرية على مرضى كوفيد، تم استعمال "مستحضر علاجي" للغرض بعد موافقة عدد من المرضى، وبإشراف مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الدفاع التونسية أن نتائج هذه التجربة السريرية لم تستكمل بعد.

وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن هذه التجربة السريرية إلا بعد التثبت من نتائجها العلمية، والمصادقة عليها من طرف خبراء في الميدان.

وتداول نشطاء ومواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بنجاح فريق من الباحثين التونسيين في إثبات نجاعة مكمل غذائي في معالجة فيروس كورونا، وأن حوالي 200 مريض خضعوا لتجارب سريرية منذ شهر يناير 2021 وكانت النتائج مشجعة.