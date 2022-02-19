وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل 7 إرهابيين في "سكيكدة"

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، تمكنت من القضاء على 7 ارهابيين في ولاية سكيكدة شمالي البلاد.

وجاء في بيان ل "الدفاع" الجزائرية، أن "مفارز للجيش الوطني الشعبي قضت، صبيحة اليوم السبت، على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، في إقليم الناحية العسكرية الخامسة".

وأشارت إلى أن "العملية التي لا تزال متواصلة، وتمكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية واحدة بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى".