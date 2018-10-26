وزارة العدل الأمريكية: توقيف شخص مشتبه به في إرسال الطرود المشبوهة

أكدت وزارة العدل الأمريكية توقيف شخص مشتبه به في إرسال طرود مشبوهة إلى عدد من السياسيين الأمريكيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا حول هذه القضية في وقت لاحق من مساء اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الأجهزة الأمنية الأمريكية أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في المنطقة المحيطة بمدينة ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق ذكر مسؤولون أمريكيون أن التحقيقات في قضية إرسال الطرود المشبوهة ارتكزت على ولاية فلوريدا، وذلك بعد إرسال أكثر من 10 طرود كان يحتوي بعضها على عبوات ناسفة يدوية الصنع إلى سياسيين أمريكيين وشخصيات اجتماعية.

ويشار إلى أن غالبية الأشخاص الذين وصلت إليهم طرود مشبوهة، كانوا من منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن أعضاء أو أنصار الحزب الديمقراطي، ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ومنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون والممثل الشهير روبرت دي نيرو وغيرهم.

وقد أدان البيت الأبيض حوادث إرسال الطرود، وتجري الهيئات الأمنية تحقيقا في القضية، وتبحث عن المشتبه بهم في كافة ربوع البلاد.