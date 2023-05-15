انتخابات تركيا: فوز وزراء حكومة أردوغان في الجولة الأولى

يذهب الاتراك في الـ 28 من الشهر الجاري الى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحسم منصب رئيس الجمهورية للمرة الاولى في تاريخ البلاد بعد فشل المتنافسين الرئيسيين رجب طيب اردوغان و كمال كليتشدارأوغلو



ترتيب المترشحين في الانتخابات التركية

وحصل الاول على نسبة 49.40 في المائة، فيما حصل الثاني على 44.96 في المائة، وحل مرشح تحالف أتا اليميني القومي سنان أوغان في المركز الثالث بحصولة على 5.20 في المائة من الأصوات.

انتصار وزراء حكومة اردوغان في الانتخابات التركية

وفاز جميع وزراء حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الذين ترشحو وعددهم 16 وزيراً، واحجم وزيري الصحة فخر الدين كوجا، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، عن الدخول في المنافسة

وشهدت البلاد اعلى نسبة تصويت بواقع 64 مليوناً، منهم 5.2 مليون ناخب صوتوا للمرة الأولى، بنسبة بلغت 93.6 في المائة.

وقبيل اغلاق صناديق الاقتراع اكد كلا من اردوغان وكليشتدار انهما حسما النتيجة، فيما يراقب المهتمون الجولة الثانية وقد بدات الحسابات الجديدة والجميع عينه على اصوات المرشح الثالث سنان أوغان، والرابع محرم إينجه الذي انسحب قبيل الانتخابات بـ 3 ايام وحصل على نسبة ضئيلة من اصوات الاتراك في الخارج حيث حصل على 0.4 في المائة (نحو 234 ألف صوت).



الاطماع تتجه لاصوات سنان



ووفق الباحثون فانه اذا بقيت الاصوات على حالها فان الاطماع تتجه الى الاصوات التي حاز عليها أوغان الذي بات بيضة القبان ولرقم الصعب الذي بإمكانه ترجيح كفة إردوغان أو كليتشدارأوغلو في جولة الإعادة

أتا اليميني القومي سنان أوغان لا يريد الانحياز لطرف ضد اخر بلا ثمن وهو يبحث عن مكاسب لحزبه وجمهوره، ويبدو انه على اطلاع بعدم حدوث مفاجاة تضعه في قائمة المتنافسين الرئيسيين، وقد اعلن عشية الانتخابات انه ومع الجولة الثانية فانه سيتناقش مع الاطراف المتنافسة بشان مطالبه والاهم هو "الناي بانفسنا عن الارهاب" ولن نكون شركاء بالمجان ولدينا مطالب قد تصل الى منصب "نائب الرئيس" بالاضافة الى المشاركة في الحكومة والاستحواذ على وزارات سيادية .

ويشير سنان أوغان الى دعم الاكراد "حزب الشعوب الديمقراطية" لكليتشدارأوغلو ودعم "هدى بار" الموالي لحزب الله التركي لإردوغان.