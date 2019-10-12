وزراء الخارجية العرب يبحثون الهجوم التركي على سوريا

بدأ وزراء الخارجية العرب صباح اليوم السبت جلسة تشاورية مغلقة، ضمن اجتماعهم الطارئ بالقاهرة لبحث الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا.

ويشارك في الجلسة وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع برئاسة محمد الحكيم وزير خارجية العراق، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وبحضور وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والسعودية وتونس ولبنان والكويت والأردن وموريتانيا، فيما مثل المندوب الدائم لكل من قطر والسودان وفلسطين بلادهم في الاجتماع ومثل الجزائر أمين عام الشؤن الخارجية.

وكانت مصر قد سبقت الاجتماع التشاوري المغلق بمشاورات أجراها سامح شكري مع نظرائه في كل من الأردن والبحرين لتنسيق المواقف قبيل الاجتماع.

ويذكر أن الخروج بموقف عربي موحد يدين الاعتداء التركي على شمال سوريا سيجد صعوبة في ظل عدم وجود أطراف معنية بالأزمة ممثلة في الاجتماع كسوريا المجمدة عضويتها في الجامعة من ناحية، وتباين لغة الخطاب الرسمي للدول العربية من الهجوم التركي مع الاتفاق على وحدة وأمن الأراضي السورية، حيث أدانت كل من مصر والإمارات والسعودية الهجوم، فيما التزمت الدول الأخرى الصمت كلبنان والعراق.

ويشار إلى أن تركيا أطلقت العملية العسكرية “نبع السلام” مستهدفة شمال شرقي سوريا الأربعاء الماضي مبررة ذلك بالتصدي للإرهاب وإقامة منطقة آمنة لتوطين النازحين السوريين هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت تحييد 415 مسلحا منذ بدء العملية يوم الأربعاء الماضي.