وزراء الخارجية العرب يدعون للتمسك بحل الدولتين

اكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في مقر الجامعة العربية على ان للقضية الفلسطينية الاولوية ، داعين دول العالم والفلسطينيين للتمسك بحل الدولتين

أبو الغيط: انصراف الفلسطينيين عن حل الدولتين لن يكون في مصلحة أي طرف

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة على إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال أبو الغيط، في كلمته إن أي تهديد تتعرض له أرض عربية يمثل تهديدا للأمة بأكملها، مشيرًا إلى أن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة جديدة.

هذا الاجتماع الطارئ يحمل رسالة للعالم بأسره، بأن الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين، مشيرًا إلى عدم وجود قضية شهدت إجماع عربي في تاريخ جامعة الدول العربية مثل القضية الفلسطينية.

وتابع “اجتماعنا اليوم يبعث للعالم رسالة بأن الدول العربية تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، ويتعين على المجتمع الدولي بدوره أن يضعها على قمة أجندته”.

وأضاف “ستظل هذه القضية في قلب الهموم العربيةِ إلى أن تحل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى ان تحقيقُ تسوية دائمة وعادلة لهذا النزاع الطويل كفيل بأن يخلق ديناميكية جديدة في المنطقة كلها، بما يطلق الطاقات، ويرسم مستقبلاً أفضل لأجيال تريد العيش بسلام وأمن.

“السلام الذي يتأسس على الحق هو وحده ما يستمر، والأمن الذي يرتكز على العدل هو فقط الذي يدوم”.

وأضاف، أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب الهموم العربية، إلى أن يتم حلها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي هذه القضية على رأس أولوياته.

الصفدي: علينا المبادرة

من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف الصفدي أن "القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية الأولى للعرب وتعد مفتاح السلام العادل الشامل، وتبرز الحاجة الضابطة لتحرك عربى مباشر لدعم الأشقاء وتحقيق السلام وخاصة مع بدء إدارة أمريكية جديدة عملها وما أعلنته من بوادر جديدة."

#السلطنة تشارك في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس #جامعة_الدول_العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بالقاهرة وبحث تطورات المنطقة العربية التي تستوجب وجود موقف جامع يحول دون التدخلات الخارجية في الشأن العربي ويحقق الحماية للأمن القومي ويخدم المصالح العربية المشتركة. pic.twitter.com/iLDOOxVuzK — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 8, 2021

وتابع “القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى.. هي أساس الصراع وهي مفتاح السلام العادل الشامل الذي تقوض الإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية فرص تحقيقه”.

معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية يلتقي بمعالي صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية



الخبر كامل: https://t.co/YmOsHfzqdY pic.twitter.com/LtIpQ7tLq9 — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) February 8, 2021



وأوضح الصفدي أمام وزراء الخارجية العرب “لا يمكن تحقيق السلام تحت الاحتلال”. مضيفا “نحتاج تحركًا مستمرًا لحشد موقف دولي فاعل يواجه الخطوات الإسرائيلية التي تحرم المنطقة حقها في السلام العادل والشامل”.

أن الدول العربية يجب أن تستعيد زمام القيادة في مواجهة مشكلاتها، وقال “غيابنا فراغ يملؤه الآخرون على حساب مصالحنا.. يجب استدراك الوضع والتوافق على منهجيات عمل مشتركة لخدمة مصالحنا وقضايانا وحقوق شعوبنا”.

كما حذر الوزير الأردني من تدخل إيران في الشؤون العربية، مؤكدا على أهمية معالجة كل أسباب التوتر مع طهران.

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