وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا يلتقون في الدوحة

يلتقي وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا في الدوحة اليوم الخميس، وافادت معلومات ومصادر أن الاجتماع هو الأول من نوعه بين البلدان الثلاثة، وقد يكون تأسيساً لمرحلة من اللقاءات المتكررة بينهم مستقبلاً، دون الكشف عن الأجندة الأساسية للاجتماع الرفيع.

اجتماع ثلاثي في الدوحة

ومن دون اعلان رسمي او تأكيد من الدوحة ، فقد أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الأربعاء، عن عقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه القطري والروسي في العاصمة القطرية الدوحة، التي وصل إليها مساء امس الاربعاء

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد جاووش أوغلو بأنه "وصل قطر الشقيقة والصديقة من أجل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية تركيا وقطر وروسيا، ولإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب القطري".

#Türkiye-#Katar-#Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş Katar’dayız. 🇹🇷🇶🇦



In friendly and brotherly Qatar to attend #Turkey-#Qatar-#Russia Trilateral Foreign Ministerial Meeting and hold bilaterals. 🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/ueldvHqxfu — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2021

يرافق وزير الخارجية التركي نائبه سادات أونال، المعني الرئيسي بالملف السوري وملفات الشرق الأوسط.

وباستثناء تغريدة الوزير التركي، لم تصدر تصريحات رسمية عن روسيا وقطر حول الاجتماع الثلاثي.

ملفات عديدة في ملفات الدوحة

وأفادت مصادر تركية مطلعة بأن الاجتماع الثلاثي سيعقد الخميس في الدوحة، ويضم إلى جانب جاووش أوغلو نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسيتناول ملفات عديدة، أبرزها تطورات الملف السوري.

وأضافت المصادر أن الاجتماع هو الأول من نوعه بين البلدان الثلاثة، وقد يكون تأسيساً لمرحلة من اللقاءات المتكررة بينهم مستقبلاً، دون الكشف عن الأجندة الأساسية للاجتماع الرفيع.

ونقلت "وكالة الأناضول" عن مصادر دبلوماسية، أن الوزير التركي عقد لقاءً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الدوحة، بحثا خلاله الملف السوري. وأضافت الوكالة إن اللقاء بين الوزيرين استمر نحو نصف ساعة.

جولة لافروف

ويقوم رئيس الدبلوماسية الروسية بجولة في المنطقة قالت مصادر ان سيرغي لافروف الذي وصل الأربعاء، إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد زيارة الإمارات.

والتقى لافروف مع رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري ومسؤولين في الإمارات، حيث تناولت اللقاءات الملف السوري، وخاصة العقوبات المفروضة على النظام من واشنطن وحلفائها حيث اطلقت الرياض وابو ظبي دعوات لحل سياسي للملف السوري

ولـ"إعادة سورية إلى محيطها الإقليمي"، والجامعة العربية.

قانون قيصر يعرقل الحل السوري

وأضاف عبد الله بن زايد أن "التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سورية هو قانون قيصر"، وأشار إلى أن "إبقاء القانون كما هو اليوم يجعل هذا المسار والأمر في غاية الصعوبة".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، في حديثه، ضرورة فتح حوار مع الإدارة الأميركية، التي فرضت في وقت سابق "قانون قيصر" ضد النظام السوري، بهدف الضغط على بشار الأسد ونظامه لوقف الانتهاكات في سورية، وإجبار النظام على الدخول في الحل السياسي.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي للسعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، بعد يوم من لقاء جمع بن سلمان مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، وجرى خلاله استعراض الأوضاع المستجدة على الساحة السورية.