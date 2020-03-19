  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. وزراء صحة سابقون لروحاني: أوضاع البلاد خطيرة بسبب كورونا

وزراء صحة سابقون لروحاني: أوضاع البلاد خطيرة بسبب كورونا

منشور 19 آذار / مارس 2020 - 09:55
50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة
50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة

قال وزراء صحة سابقون في رسالة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن أوضاع البلاد خطيرة بسبب فيروس كورونا، داعين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأكد 5 وزراء صحة إيرانيين سابقين في رسالتهم على ضرورة التصدي لحركة التنقل داخل المدن وبينها وإلا ستكون البلاد أمام وضع كارثي.

كما دعوا روحاني إلى إغلاق الأماكن غير الضرورية لمدة أسبوعين على الأقل، وإلى اتخاذ قرار بتعطيل الأنشطة التجارية وإجراءات صارمة في الأسواق والمتاجر.

وحذر الوزراء من أنه في حال استمر الوضع الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من حالات الوفاة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...