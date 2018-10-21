وزيران آخران يلتحقان بركب المستقيلين في حكومة روحاني!

أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني وافق على استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي.

وقالت الرئاسة على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، إن روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي مثنيا على "الخدمات المتفانية" و"الجهود المخلصة" التي بذلاها خلال توليهما منصبيهما.

وعين روحاني مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفا لشريعتمداري، ومحافظ مزانداران محمد إسلامي خلفا لآخوندي على رأس وزارة النقل.

وبحسب تقارير إعلامية فقد قدم الوزيران استقالتهما قبل أكثر من شهر حين كان البرلمان يستعد لطرح الثقة بهما.

وكانت شائعات سرت في منتصف سبتمبر بشأن تقديم شريعتمداري استقالته، لكن وزارته سارعت في حينه إلى نفيها.

غير أن آخوندي نشر أمس السبت كتاب استقالته، موقعا في الأول من سبتمبر، وعزا فيه سبب تنحّيه إلى "خلافات في وجهات النظر والآراء" لم يوضح طبيعتها.

ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية في البلاد، وسبق لهذه الضغوط أن أطاحت في أغسطس بعضوين آخرين في حكومة روحاني هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.