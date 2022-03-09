وزيران جديدان للدفاع والداخلية في الكويت

قالت وكالة الانباء الكويتية الاربعاء، ان مرسوما أميريا صدر بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا وزيرا للداخلية وطلال خالد الأحمد الصباح وزيرا للدفاع، خلفا للوزيرين اللذين قدما استقالتهما الشهر الماضي.

واضافت الوكالة ان المرسوم قضى كذلك بتعيين أحمد نواف الأحمد نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء، وطلال خالد الأحمد نائبا، اضافة الى منصبيهما.

وكان أمير الكويت قبل في السابع عشر من الشهر الماضي استقالة وزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح ووزير الداخلية أحمد المنصور الأحمد الصباح من منصبيهما، واللتين قدماهما احتجاجا على كثرة الاستجوابات في البرلمان.

والوزيران الجديدان وكذلك سلفاهما من العائلة الكويتية الحاكمة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في حينه عن وزير الدفاع المستقيل قوله "أن التعسف في استخدام الأدوات الدستورية" هو ما دفعهما للاستقالة.

صدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

https://t.co/80Y2Vwk0HM#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 9, 2022

وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، أبصرت حكومة كويتية جديدة النور مع تأديتها اليمين أمام ولي العهد، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية في عامين ونصف.