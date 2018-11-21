وزيرة إسرائيلية: صفقة القرن الأمريكية “مضيعة للوقت”

وزيرة العدل الإسرائيلية إياليت شاكيد

اعتبرت وزيرة العدل الإسرائيلية إياليت شاكيد، أن الخطة الأمريكية للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي والتي يطلق عليها “صفقة القرن”، هي مضيعة للوقت.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن شاكيد قولها في مؤتمر للصحيفة، الأربعاء: “على الولايات المتحدة ألا تضيع وقتها، لأن الفجوات بين إسرائيل والفلسطينيين كبيرة جدا ليتم ردمها”.

وأضافت: “أريد السلام مثل أي شخص آخر، ولكن لا أعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق”.

وأوضحت شاكيد أنه لو سنحت لها الفرصة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقالت له: “لا تضيّع وقتك”.

وكان ترامب قال خلال لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إنه سيتم نشر الخطة في غضون 4 أشهر.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أكثر من مناسبة في الأشهر الماضية، رفض الفلسطينيين للخطة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفضه تبني خيار “حل الدولتين”.

واعتبرت شاكيد أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة “لن يدوم لأكثر من عدة أشهر، ومن ثم لن يكون هناك خيار سوى محاربة حماس بكل السبل”.

وشن الجيش الإسرائيلي في 12 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، هجمات على قطاع غزة؛ أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، وردت فصائل فلسطينية مسلحة بإطلاق عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية، قبل أن تنخفض وتيرة الأمور في اليوم التالي، عقب الإعلان عن توصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية ودولية.

وأثارت نتائج جولة القتال القصيرة، سخط فئات عديدة في إسرائيل، حيث اعتبرتها “انتصارا” لحركة حماس.

وقدم أفيغدور ليبرمان، استقالته من منصب وزير الدفاع، الأربعاء الماضي (14 نوفمبر/تشرين ثاني) احتجاجا على وقف إطلاق النار، متهما الحكومة بالخضوع لحركة حماس.