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وزيرة إسرائيلية: صفقة القرن الأمريكية “مضيعة للوقت”

وزيرة إسرائيلية: صفقة القرن الأمريكية “مضيعة للوقت”
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